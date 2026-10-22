Матч завершился в серии буллитов, где калужане оказались точнее и одержали победу со счётом 3:2.Хоккеисты «Калуги» в Воскресенске провели первый из четырёх матчей выездной серии.
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