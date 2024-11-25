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Zero Hedge

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Trump Has Vowed To Close The Department Of Education - How Would That Work?

Trump Has Vowed To Close The Department Of Education - How Would That Work?

Trump Has Vowed To Close The Department Of Education - How Would That Work? Authored by Aaron Gifford via The Epoch Times (emphasis ours), In September 2023, Donald Trump’s presidential campaign announced 10 principles for reforming education.

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