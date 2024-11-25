Trump Has Vowed To Close The Department Of Education - How Would That Work? Authored by Aaron Gifford via The Epoch Times (emphasis ours), In September 2023, Donald Trump’s presidential campaign announced 10 principles for reforming education.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)