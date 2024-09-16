В Казани перекроют часть улицы Затонской, начнут в ночь с 16 на 17 сентября

В Казани с 0:00 17 сентября до 6:00 30 сентября будет ограничено движение по улице Затонской. Как сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана, на этот период времени закроют проезжую часть около дома №4 по улице Старо-Аракчинской.