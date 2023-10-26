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Новый Нижегородский

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Патриарх Кирилл предупредил об угрозе «потери» России из-за...

Патриарх Кирилл предупредил об угрозе «потери» России из-за...

Патриарх Кирилл предупредил об угрозе «потери» России из-за наплыва мигрантовВластям России не следует гнаться за «дешевой рабочей силой», привлекая «огромное количество» мигрантов, поскольку это может сказаться на демографических процессах и «радикально изменить природу страны», заявил патриарх Кирилл.

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