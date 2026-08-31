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Царьград

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Дождь и ветер накроют участников ВЭФ на острове Русском 1 сентября

Дождь и ветер накроют участников ВЭФ на острове Русском 1 сентября

Утром 1 сентября на острове Русском во Владивостоке ожидается сильный дождь и ветер до 17 м/с, что совпадает с началом Восточного экономического форума.

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