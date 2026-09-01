Линдси Вонн перенесет очередную операцию после травмы на Олимпиаде-2026

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн готовится к шестой операции на колене, которая необходима после серьезной травмы, полученной ею на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
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