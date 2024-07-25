В Госдуме захотели изобразить на деньгах освобожденные города и героев СВО

По мнению депутата Яны Лантратовой, важно, чтобы эти деньги выпускались не ограниченной памятной серией, а широко использовались всеми жителями страны Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения освобожденных городов и погибших героев СВО, пишет ТАСС.