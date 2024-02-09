Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Олег Сорин
    Буржуинские хакеры удалили 🙂"Он очень обижен!...
  • ВераВерная
    Ну, счастливо пользоваться. Не забывайте автомат во время передёргивать.Зенитчик ВСУ «Лаг...
  • Сергей
    А с чего это вдруг Путин обижен??? Кого ни возьми, пиндосы они и есть пиндосы - "ну тупые"!"Он очень обижен!...

Турки напрашиваются на удар России: Команда "333" под Киевом

Турки напрашиваются на удар России: Команда "333" под Киевом

Турки не услышали дипломатических намёков России и всё же решили строить завод по производству "Байрактаров" в Незалежной.

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Комментарии
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георгий отрожденный отрожденный
Переговоры, доказательства, угрозы. И только тогда залп. Нужно ценить деньги народные.
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4 час.
ninikooo Митусова
Долбануть так, чтобы кувыркались прямо до своей границы, нелюди двуличные.
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2 час.
L
Leonid
...чё за bred of sive kobыl... я прочёл?
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55 мин.

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