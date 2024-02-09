Турки не услышали дипломатических намёков России и всё же решили строить завод по производству "Байрактаров" в Незалежной.
Турки напрашиваются на удар России: Команда "333" под Киевом
Комментарии
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георгий отрожденный отрожденный
Переговоры, доказательства, угрозы. И только тогда залп. Нужно ценить деньги народные.
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4 час.
ninikooo Митусова
Долбануть так, чтобы кувыркались прямо до своей границы, нелюди двуличные.
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2 час.
L
Leonid
...чё за bred of sive kobыl... я прочёл?
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55 мин.
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