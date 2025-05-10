Конфликт Индии и Пакистана ожидаемо не перерос в полноценную войну. Уже чуть более чем через трое суток после первого обстрела […] The post Больше, чем инцидент, меньше, чем война: Индия и Пакистан договорились прекратить огонь appeared first on Медиакратия.
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