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Живая Кубань

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Жители России понесли кроликов и кур в МФЦ. Регистрация птицы и животных: что нужно знать владельцам ЛПХ к 2026 году

Жители России понесли кроликов и кур в МФЦ. Регистрация птицы и животных: что нужно знать владельцам ЛПХ к 2026 году

Жители России понесли кроликов и кур в МФЦ. Регистрация птицы и животных: что нужно знать владельцам ЛПХ к 2026 годуВладельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), содержащие более десяти голов птицы или кроликов, обязаны поставить свое поголовье на государственный учет.

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