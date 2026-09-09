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Привиться от гриппа можно бесплатно в трех местах: депутат Дрожжина назвала адреса доступной вакцинации

Привиться от гриппа можно бесплатно в трех местах: депутат Дрожжина назвала адреса доступной вакцинации

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Бесплатную прививку против гриппа в рамках стартовавшей 2 сентября кампании предлагают сделать в поликлинике, а также на работе или в учебе при наличии выездных бригад.

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