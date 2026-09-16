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ТАСС

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Алаудинов: наемники из США и Европы поняли, что на СВО "им ловить нечего"

Алаудинов: наемники из США и Европы поняли, что на СВО "им ловить нечего"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Наемники из США и стран Западной Европы поняли, что на СВО "им ловить нечего", их ждет только ликвидация российскими войсками, поэтому в рядах ВСУ их становится все меньше.

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