Алаудинов: наемники из США и Европы поняли, что на СВО "им ловить нечего"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Наемники из США и стран Западной Европы поняли, что на СВО "им ловить нечего", их ждет только ликвидация российскими войсками, поэтому в рядах ВСУ их становится все меньше.
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