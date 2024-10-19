Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на дорогах

Сегодня, 19 октября, водителей ждут массовые проверки. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 19 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие “Контроль трезвости”.
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