В Терновском районе авария унесла жизнь водителя «Лады»

Авария произошла около 08:55 часов на 15 километре автодороги «Терновка - Народное». Согласно предварительным данным, 28-летний местный житель за рулем «Лады» вылетел на полосу встречного движения и врезался в «Форд Транзит», который ехал навстречу.
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