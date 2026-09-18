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Воронежские новости

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В Терновском районе авария унесла жизнь водителя «Лады»

В Терновском районе авария унесла жизнь водителя «Лады»

Авария произошла около 08:55 часов на 15 километре автодороги «Терновка - Народное». Согласно предварительным данным, 28-летний местный житель за рулем «Лады» вылетел на полосу встречного движения и врезался в «Форд Транзит», который ехал навстречу.

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