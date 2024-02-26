Алена Косторная: «Я тренирую детей, взрослых, любителей, мастеров спорта, вообще новичков»

Накануне фигуристка провела мастер-класс в Москве. «Я тренирую детей, взрослых, любителей. Всех возрастов: от любителей до мастеров спорта, вообще новичков, маленьких деток, которых нужно ставить на коньки», – сказала Косторная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии