«Почему жизнь нас не встретила раньше? Я думаю об этом каждый день, ты невероятный!»: Лерчек обратилась к Натану

Только Лерчек выдохнула после развода и бесконечных судов, как она снова стала героиней заголовков! Во-первых, идет расследование нового уголовного дела Чекалиных, а во-вторых — ее судят за близость с Натаном.
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