SHAMAN не стал связываться с Волочковой — нашел ей замену

Певец готовится к неожиданной коллаборации. SHAMAN © Petrov Sergey/globallookpress.comНедавно Анастасия Волочкова заявила о том, что хочет записать дуэт с главной патриотической звездой российского шоу-бизнеса Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN.