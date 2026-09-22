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Алика Смехова всю жизнь искала мужчину, похожего на отца. Так и не нашла

Алика Смехова всю жизнь искала мужчину, похожего на отца. Так и не нашла

Алике Смеховой 58. Она живёт одна в Москве, сыновья давно выросли и разъехались — а она говорит о тишине в доме без обычной для таких историй горечи: «Я освободила пространство вокруг себя.

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