Пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что американская администрация поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* к власти на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии