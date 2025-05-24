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Дмитриев: враждебность между россиянами и американцами значительно снизилась

Дмитриев: враждебность между россиянами и американцами значительно снизилась

Граждане США и России перестали воспринимать друг друга как врагов. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

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