Дмитриев: враждебность между россиянами и американцами значительно снизилась

Граждане США и России перестали воспринимать друг друга как врагов. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.