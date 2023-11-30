Курганцы четверо суток вынуждены мерзнуть в доме из-за одного собственника жилья

В Кургане жители многоквартирного дома из одного подъезда остались без отопления на четверо суток. Для устранения проблемы специалистам из управкомпании нужно было зайти к одному из собственников, но сделать это не получалось.
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