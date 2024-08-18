«Стоит на подиуме». Льюис Хэмилтон подколол Фернандо Алонсо

«Стоит на подиуме». Льюис Хэмилтон подколол Фернандо АлонсоGetty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон усмехнулся над своим бывшим напарником по команде Фернандо Алонсо.
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