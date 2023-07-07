БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Переговоры в Омане: американцы подбивают клинья к Ирану?

Переговоры в Омане: американцы подбивают клинья к Ирану?

В Израиле немало обеспокоены Официальные лица США и Ирана провели в минувшем мае «опосредованные» переговоры в Омане: посредники из аравийского султаната сновали между отдельными комнатами, где располагались американцы и иранцы, для передачи сообщений, сообщили изданию Axios три источника, проинформированных по этому вопросу.

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