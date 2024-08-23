Хуснуллин отказался прогнозировать ситуацию с ценами на жилье

Ситуацию с ценами на жилье прогнозировать сложно, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, как может отразиться на ценах снижение ипотечных выдач после отмены льготной ипотеки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии