Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бизнес-план для коммунистов на 2025 год

Бизнес-план для коммунистов на 2025 год

Последовательный коммунист должен работать в коммуне и жить в коммуналке, это понятно. Гнуть спину на толстого ленивого буржуя, который забирает себе всю прибавочную стоимость, чтобы потратить её на буржуазные излишества, можно только от безысходности: какой смысл отдавать деньги классовому врагу в цилиндре, если можно потратить их на нужды партии или на улучшение условий жизни трудящихся?Чернышевский в своём "Что делать" породил конкретную инструкцию для тех, кто вынужден, подобно евреям в средневековом обществе, существовать в духовно чуждом для него окружении.

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