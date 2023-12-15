Число оставшихся без света россиян вновь превысило 220 тысяч

Число оставшихся без электричества россиян вновь выросло на фоне непогоды. Порядка 228,5 тыс. человек остались без света в Ростовской и Псковской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, сообщило Минэнерго РФ.
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