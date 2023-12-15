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Число оставшихся без света россиян вновь превысило 220 тысяч

Число оставшихся без света россиян вновь превысило 220 тысяч

Число оставшихся без электричества россиян вновь выросло на фоне непогоды. Порядка 228,5 тыс. человек остались без света в Ростовской и Псковской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, сообщило Минэнерго РФ.

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