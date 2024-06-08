Меч Штефана Великого выставлен в Турции, но его очень ждут в Молдове

Меч правителя Молдовы Штефана Великого находится в Турции. Власти Кишинева на протяжении многих лет обращались к властям Анкары с просьбой передать стране оригинальный меч, но в итоге получили лишь копию.
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