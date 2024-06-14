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В СБУ ожидают наступления российской армии в Черниговской области

В СБУ ожидают наступления российской армии в Черниговской области

Российская сторона продолжает растягивать линию соприкосновения на севере Украины. По мнению полковника СБУ в отставке Олега Старикова, вслед за Харьковской и Сумской областью объектом российского наступления может стать Черниговская область.

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