В СБУ ожидают наступления российской армии в Черниговской области

Российская сторона продолжает растягивать линию соприкосновения на севере Украины. По мнению полковника СБУ в отставке Олега Старикова, вслед за Харьковской и Сумской областью объектом российского наступления может стать Черниговская область.
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