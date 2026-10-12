Без права на возвращение: Депортацию "выписали" более чем сотне приезжих после спецрейда в пищевой цех

В Московской области сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии провели одну из крупнейших за последнее время операций по выявлению незаконных приезжих.
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