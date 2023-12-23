Воздействие реагентов. Автомобилистам рассказали, как часто нужно мыть машину зимой

В зимний период автомобиль стоит мыть хотя бы раз в неделю, чтобы снизить агрессивное воздействие противогололедных реагентов на кузов, рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в беседе с «Газетой.
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