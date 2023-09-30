Детский омбудсмен Львова-Белова предложила создать комиссии по сделкам с недвижимостью

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова выступила с инициативой создавать комиссии по сделкам с недвижимостью, чтобы они помогали органам опеки решать вопросы по выделению долей недвижимости для детей.
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