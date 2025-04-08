СПбГУ и «Ленфильм» расширяют сотрудничество в подготовке кадров для киноиндустрии

Она станет площадкой для прохождения студенческих практик Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и киностудия «Ленфильм» подписали соглашение о расширении сотрудничества, направленное на подготовку квалифицированных специалистов для киноиндустрии.