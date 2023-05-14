БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Станут ли Эмираты сирийско-курдской переговорной площадкой?

Станут ли Эмираты сирийско-курдской переговорной площадкой?

На фоне пошатнувшегося доверия к патронам из Вашингтона «курдская» администрация северо-востока Сирии ищет содействия со стороны Объединенных Арабских Эмиратов с целью прийти к договорённостям с «режимом Асада», пишет интернет-издание Al-Monitor.

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