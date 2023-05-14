Станут ли Эмираты сирийско-курдской переговорной площадкой?

На фоне пошатнувшегося доверия к патронам из Вашингтона «курдская» администрация северо-востока Сирии ищет содействия со стороны Объединенных Арабских Эмиратов с целью прийти к договорённостям с «режимом Асада», пишет интернет-издание Al-Monitor.