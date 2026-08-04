Дочь миллиардера Дана Манасир позирует в "голом" платье в Монако

Дочь миллиардера Зияда Манасира Дана показала, как проводит время в Монако. На одной из серии снимков 22-летняя Дана позирует в "голом" платье от российского дизайнера Даниила Анциферова на фоне местной гавани.
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