Посол Республики Беларусь: Наша цель  – созидание, а не разрушение

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Молдове Анатолий Калинин представлял в Кишиневе свою страну в один из самых сложных периодов последних десятилетий – сначала пандемия, потом вооруженный конфликт в соседней стране… Вдобавок ко всему актуальное молдавское руководство ускоренными темпами сворачивает взаимодействие с СНГ, в котором Беларусь играет одну из ключевых ролей.