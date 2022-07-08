Первую домашнюю гонку чемпионата по спидвею выиграл приморский "Восток"

Первую домашнюю гонку чемпионата по спидвею выиграл приморский "Восток"

В четверг, 7 июля, Уссурийск принял чемпионат России по спидвею. Владивостокская команда "Восток" одержала победу в первой домашней гонке, опередив на два очка балаковскую "Турбину", передает ИА UssurMedia по материалам агентства "Спидвей-Пресс".

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