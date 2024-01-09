Volkswagen внедряет искусственный интеллект в свои автомобили

В ходе выставки потребительской электроники CES-2024 немецкий автопроизводитель объявил, что уже во втором квартале 2024 года на нескольких серийных моделях появится чат-бот ChatGPT, который будет работать с голосовым помощником IDA.
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