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В Новосибирске скончался заслуженный работник физкультуры России Посаженников

В Новосибирске скончался заслуженный работник физкультуры России Посаженников

Президенту Федерации конного спорта Новосибирской области было 86 лет.В Новосибирске на 87-м году жизни скончался заслуженный работник физической культуры и спорта России, президент Федерации конного спорта Новосибирской области, кандидат исторических наук Александр Посаженников.

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