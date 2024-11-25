Аллею славы благоустроят в ангарском психоневрологическом интернате

Аллею Славы благоустроят на территории психоневрологического интерната в Ангарске. Памятное место посвятят ветеранам Великой Отечественной войны, которые жили в интернате, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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