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Важные ответы на вопросы от Центрального банка России. Касается каждого россиянина

Важные ответы на вопросы от Центрального банка России. Касается каждого россиянина

Применение Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

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