В России разработаны «умные» теплицы, которые сами готовят удобрения для растений

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали «умный» комплекс теплиц, который минимизирует контакт растений с окружающей средой и создает удобрения из вторсырья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии