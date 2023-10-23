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В трех районах Крыма завершается строительство детских садов

В трех районах Крыма завершается строительство детских садов

О завершающих стадиях строительства дошкольных учреждений в Керчи, Евпатории и Симферопольском районе сообщил в своем ТГ председатель Света министров Крыма Юрий Гоцанюк:   "В Керчи и Евпатории готовность детских садов почти 90%, в детском саду Симферопольского района в селе Пионерское завершаются внутренние работы и идет подготовка к установке необходимого оборудования",- сказал Гоцанюк.

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