СК России возбудил уголовное дело после падения подросток в коллектор с кипятком

СК России завёл уголовное дело по факту падения подростка в коллектор с кипятком в Екатеринбурге. «В Екатеринбурге следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов несовершеннолетним в результате падения в канализационный колодец», — говорится в сообщении регионального управления СК России.