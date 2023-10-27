СК России возбудил уголовное дело после падения подросток в коллектор с кипятком

СК России завёл уголовное дело по факту падения подростка в коллектор с кипятком в Екатеринбурге. «В Екатеринбурге следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов несовершеннолетним в результате падения в канализационный колодец», — говорится в сообщении регионального управления СК России.
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