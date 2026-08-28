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stroim21

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Георешётка для дачной парковки: как не превратить покупку с маркетплейса в разочарование

Каждую весну наблюдаю одну и ту же картину: соседи по даче заказывают очередную «чудо-вещь» с маркетплейса, которая обещает решить все проблемы разом.

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