В Суходольске из-за атаки БПЛА повреждено административное здание шахты

СУХОДОЛЬСК /ЛНР/, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали тяжелые БПЛА при ударе по шахте "Дуванная" в Суходольске ЛНР, значительные повреждения получило административное здание, передает корреспондент ТАСС.
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