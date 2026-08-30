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ТАСС

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В Суходольске из-за атаки БПЛА повреждено административное здание шахты

В Суходольске из-за атаки БПЛА повреждено административное здание шахты

СУХОДОЛЬСК /ЛНР/, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали тяжелые БПЛА при ударе по шахте "Дуванная" в Суходольске ЛНР, значительные повреждения получило административное здание, передает корреспондент ТАСС.

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