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Пятый канал

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Главные заботы дачника в сентябре: что нужно срочно успеть сделать на огороде

Главные заботы дачника в сентябре: что нужно срочно успеть сделать на огороде

Сентябрь на даче — переходный месяц. Солнце еще греет по-летнему, но дни становятся короче, по утрам землю укрывают туманы, а растения постепенно готовятся к зиме.

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