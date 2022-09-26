Закон, порядок, государство

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Марафон дорожной грамотности состоялся для томских школьников

Марафон, посвящённый Единому дню дорожной безопасности, проводимому в рамках Всероссийской недели БДД, организовали томские автоинспекторы при поддержке администрации Октябрьского района города Томска.

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