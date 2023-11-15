Владельцы новых BMW, Mercedes и Renault жалуются на блокировки

Владельцы BMW, Mercedes и Renault, ввезенных по параллельному импорту, начали сталкиваться со случаями блокировки, причиной которой является подключение к несертифицированному диагностическому оборудованию.
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