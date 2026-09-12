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МОСИНФОРМ

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Благоустройство двора завершили на Сходненской улице

Благоустройство двора завершили на Сходненской улице

Более 10 тысяч квадратных метров дворовой территории благоустроили на Сходненской улице в Южном Тушине.

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