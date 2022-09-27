Глава АдГ призвал власти Германии расследовать взрывы на «Северных потоках»

Расследовать диверсию против «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», и как можно скорее устранить повреждения, призвал власти ФРГ сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла 28 сентября на своей странице в Twitter.
Расследовать диверсию против «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», и как можно скорее устранить повреждения, призвал власти ФРГ сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла 28 сентября на своей странице в Twitter.
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